محافظ حضرموت يفتتح مشروع إعادة تأهيل السكن الطلابي بكليتي العلوم والتربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

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افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، ومعه رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، مشروع إعادة تأهيل السكن الطلابي بكليتي العلوم والتربية بمجمع الغليلة المبنى رقم 1 بمدينة المكلا.



ويشمل المشروع الذي يضم 27 غرفة وساحة عامة ومطبخ وحمامات حيث تم ترميم المبنى بالكامل من أسقف واعمال كهربائية وصرف صحي وغيرها بتمويل من جامعة حضرموت ومؤسستي صلة والعون للتنمية ونفذته جمعية رعاية طالب العلم الخيرية.

وخلال الافتتاح، أشاد المحافظ البحسني بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسستي صلة والعون في تنفيذ وتمويل العديد من المشاريع التنموية بحضرموت وخاصة في قطاع التعليم ..منوهاً بأهمية المشروع كونه يشجع الطلاب على مواصلة تعليمهم الجامعي وخاصة الطلاب من المناطق البعيدة.

كما اطلع المحافظ البحسني والدكتور خنبش على الاعمال الجارية في تأهيل المبنى رقم 2 والذي تنفذه وتموله جامعة حضرموت.

وأوضح رئيس جامعة حضرموت، ان توفير السكن الجامعي هو التزام انساني من الجامعة للطلاب..مؤكدا بان عملية الترميم والتأهيل للمشروع الذي تم افتتاحه اليوم كانت فكرة صعبة وبتضافر جهود قيادة الجامعة والاخوة في مؤسستي صلة والعون كلل المشروع بالنجاح.

بدوره اعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ، ان المشروع يأتي نتاج واستمرار للشراكة الفاعلة بين الجامعة ومؤسسة العون لدعم المشاريع التعليمية..مؤكدا بان المشروع سيعمل على انهاء معاناة الطلاب ومشاكل الحصول على السكن في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي تمر بها بلادنا.