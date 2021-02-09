تدشين توزيع مشروع الاستجابة الطارئة في مجال المياه والإصحاح البيئي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، اليوم، توزيع مشروع الاستجابة الطارئة في مجال المياه والإصحاح البيئي، الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم من منظمة اليونيسف للطفولة.



وتعرف وكيل المحافظة المساعد ومدير عام مديرية سيئون محمد العامري، الى شرح واف من مدير مكتب ائتلاف الخير بوادي حضرموت طارق الجابري وممثل وحدة النازحين بمديرية سيئون نادية الفخري بأن المشروع يستهدف ألف و859 أسرة من النازحين والمتضررين من الصراع في مديريات سيئون وشبام والقطن..منوهين بأن المشروع يتضمن توزيع ألف و859 حقيبة صحية و25 خزان سعة 2000 لتر ، الى جانب توعية المستفيدين حول النظافة العامة والوقاية من كوفيد 19.

وأشاد الوكيل السعيدي بجهود ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية ومساندته للسلطات المحلية من خلال تدخلاته الانسانية في كثير من المجالات في مختلف المديريات.