وزير الداخلية يطمئن على صحة اللواء الامير والعميد لهطل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطمأن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، على الحالة الصحية لوكيل قطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ومدير عام جهاز الأمن القومي العميد حيدرة لهطل بعد رحلة علاجية جراء اصابتهما بالعملية الارهابية التي استهدفت على مطار عدن الدولي .



واكد الوزير خلال زيارته لهما، بالعاصمة المؤقتة عدن، ان ما تعرض له الابرياء بمطار عدن من هجوم غادر يعد جريمة وحشية ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المارقة التي اعتادت سفك الدماء وانتهاك حرمات النساء والاطفال.

وثمن وزير الداخلية، التضحيات التي تأتي في سياق الضريبة الباهظة التي يدفعها الشعب اليمني بسبب مليشيات الحوثي الارهابية والتي تستهدف المدن والاحياء السكنية والمطارات المكتظة بالمدنيين.. مؤكداً أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب التي تضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة والمحاكمة الدولية.

من جانبهما اكدا اللواء الأمير والعميد لهطل، على أن ما تعرضا له خلال الهجوم الصاروخي الإرهابي لن يثنيهما عن أداء مهامهما الوطنية إلى جانب قيادة وزارة الداخلية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وبناء اليمن الاتحادي الجديد.