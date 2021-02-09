وزير التخطيط يثمن الدعم الإنساني والتنموي الامريكي لليمن في عدد من المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، الدعم الإنساني والتنموي المقدم من الشعب الأمريكي لليمن عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يزيد عن 600 مليون دولار خلال العام المنصرم 2020م، في مجال المساعدات الغذائية والأمومة و الطفولة والصحة والتعليم والزراعة والضمان الاجتماعي والطاقة.



واكد الويزر باذيب خلال لقائه، اليوم، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن جنيڤر لينك، استمرار وزارته في تقديم كافة التسهيلات الممكنة و توفير كل ما يتطلب عمل مشاريع و برامج الوكالة عبر المنظمات و المؤسسات الدولية الشريكة للوكالة الامريكية على الأرض..مطالباً الوكالة في تعزيز عملها في اليمن من خلال المؤسسات المحلية و الوطنية و حث المؤسسات الدولية المنفذة لانشطتهم في اليمن على مصارفة جميع أموالها إليها عبر البنك المركزي اليمن في عدن لتعزيز الاستقرار الاقتصادي و ثبات سعر العملة.

و تطرق اللقاء الى مناقشة قرار تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية و جهود تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط لتقديم التسهيلات و تطوير آلية التعامل مع المنظمات الدولية، وكذا جهود التنسيق مع الجانب الأمريكي اصدار التصاريح و الاستثناءات التي قدمت للمنظمات و المؤسسات العاملة في المجال الإنساني والتنموية.

و تم الاتفاق، على عقد اجتماعات تنسيق و متابعة مع الجهات و الوزارات ذات الصلة من خلال اجتماعات مراجعة دورية منتظمة وتجاوز التحديات التي تواجه اعمال المنظمة.