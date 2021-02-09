محافظ الحديدة يلتقي نائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة للتنسيق باعادة الانتشار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائبة رئيس لجنة الامم المتحدة للتنسيق باعادة الانتشار بالحديدة، دانييلا كروسلاك، مستجدات الأوضاع الإنسانية واستمرار الخروقات لمليشيا الحوثي الإرهابية.



واستعرض المحافظ، جرائم وإنتهاكات مليشيا الحوثي الارهابية، بحق المدنيين في المناطق التي مازالت تحت سيطرتهم أو في المديريات المحررة عبر المقذوفات العشوائية واستهداف الأعيان المدنية، والألغام التي تفتك بارواح المواطنيين، واستمرار الخروقات اليومية.

وشدد المحافظ طاهر، على أهمية إيجاد ممرات انسانية للمدنيين واجبار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للسماح بوصول الفريق الهندسي الأممي إلى خزان صافر النفطي والعمل على تفريغه من النفط الذي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية سيتضرر منها العالم أجمع وسرعة الإلتزام بتنفيذ ما تمخض عنه اتفاق استوكهولم.

واكد محافظ الحديدة، التزام القوات المشتركة بوقف إطلاق النار وعدم ارتكاب أية خروقات للاتفاق في ظل صمت مطبق من قبل القائمين على تطبيق الاتفاق في أجندة الأمم المتحدة..مشيرا الى أن الحكومة مستمرة في تسهيل اي خطوات اممية لإحلال السلام الذي يعمل على عودة بقية المناطق لإدارة الدولة المعنية عن حياة الناس المدنية والديمقراطية.

من جانبها أشادت كروسلاك بالجهود الإيجابية للفريق الحكومي ووعدت بطرح جميع النقاط التي وضعت في اللقاء وسيتم اخذها بعين الاعتبار.