خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات بنيران الأبطال شرق حزم الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش الوطني نجحوا في استدراج مليشيا الحوثي إلى عدّة كمائن محكمة في جبهة دحيضة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات".

وأضاف المصدر "أن أبطال الجيش استعادوا آليات وأسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال".

ولليوم الثاني تحاول مليشيا الحوثي تحقيق أي تقدم في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف إلا أن محاولاتها تتكسر أمام يقظة وصلابة أبطال الجيش والمقاومة، وتعود في كل مرة تجر أذيال الهزيمة بعد تكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.