باعبود والبحسني يضعان حجر الأساس لمشروعي منشأة الغاز وخزن المشتقات النفطية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بمديرية بروم ميفع غرب مدينة المكلا، حجر الأساس لمشروع منشأة الغاز والخزن الاستراتيجي للشركة اليمنية للغاز بساحل حضرموت.



وأكد وزير النفط، أهمية المشروع الحيوي الذي سيعمل على توسعة السعة الخزنية للغاز المنزلي، وسيخدم أبناء محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة ويلبي احتياجاتهم من الغاز.

كما وضع الوزير باعبود والمحافظ البحسني، بمدينة بروم بمديرية بروم ميفع، حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية.

من جهته أوضح محافظ حضرموت، أن هذا المشروع يأتي في سياق توجهات المحافظة لنقل خزانات المشتقات النفطية إلى مناطق أكثر أماناً وبعيداً عن التجمعات السكانية.

وفي سياق متصل افتتح وزير النفط باعبود والمحافظ البحسني بالمكلا، شركة لأحد المستثمرين للخرسانة الجاهزة، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للشركة الخرسانية ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار ،وبطاقة إنتاجية 120 متر مكعب في الساعة.

رافق وزير النفط والمعادن ومحافظ حضرموت، وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي .