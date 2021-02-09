غداً انطلاق فعاليات معرض مأرب الاول للكتاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تنطلق يوم غد الاربعاء في محافظة مأرب فعاليات (معرض مأرب الاول للكتاب 2021م) والفعاليات المصاحبة له بمشاركة 20 دور نشر محلية وعربية، والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة على مدى عشرة ايام تحت شعار(مأرب.. حضارة معرفه).



واطلع وكيل المحافظة للشئون الادارية رئيس اللجنة الاشرافية لتنظيم المعرض عبدالله الباكري، على مستوى اعمال التجهيز والتحضير التي انتهت..مستمعاً الى شرح من مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب ناصر الشريف، الى مستوى الاعمال والتحضيرات التي تمت واخذ كل دور نشر مشارك في المعرض مكانه المخصص للعرض..مؤكدا وصول مليون نسخة كتاب لعرضها في المعرض تنضوي تحت 20 الف عنوان.

كما اطلع الوكيل الباكري اثناء تجوله في اجنحة واقسام المعرض، على الجناح المخصص لتوقيع المؤلفات والإصدارات، والزوايا الخاصة بالهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية المشاركة لعرض إنتاجاتها وإصداراتها المختلفة، والقاعات المخصصة لاقامة الفعاليات الثقافية والادبية والفنية المصاحبة للمعرض.

وتعرف الباكري، على الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا من خلال توفير المطهرات وادوات التعقيم، والالتزام بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي للزوار ومنع الازدحام والاكتضاض حفاظا على سلامة وصحة الزوار..مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل تحقيق على مستوى في التنظيم والانضباط، لهذه التظاهرة الثقافية التي تحتضنها المحافظة لاول مرة في تاريخها كما احتضنت اكثر من ثلاثة ملايين نازح ومهجر من مختلف محافظات الجمهورية جراء ارهاب وتنكيل مليشيا الحوثي.

واكد الباكري، ان استضافة مأرب لمعرض الكتاب لاول مرة في تاريخها هو تأكيد على تمسك الشعب اليمني بالامن والسلام والكرامة والحرية والتي تعززها المعرفة والعدالة والمساوأة في ظل نظام ديمقراطي قائم على التبادل السلمي للسلطة، وهو ما ترفضه مليشيا الحوثي الارهابية القائمة على التجهيل والحرب والتدمير وغرس ثقافة الجراهية في النشئ لكل من يخالف افكارها السلالية ومشروعها الايراني، الى جانب ايمانها بتميزها العنصر واصطفاء سلالتها الاهيا في حكم الناس واستبدادهم واخذ اموالهم واسباحة دم كل من يعارضها باعتباره كافرا.