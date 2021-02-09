قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الارهابية بنيران الأبطال في جبهات المخدرة وماس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المخدرة وماس شمالي غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الارهابية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع عسكرية".

وأضاف" أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع متفرقة للمليشيات في جبهات المخدرة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات".

وفي السياق، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات تعزيزات وتجمعات للمليشيات الحوثية في المخدرة ونجد العتق، وأسفرت الغارات أيضاً عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.