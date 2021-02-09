شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس وقيادات في الإنتقالي الجنوبي يعودون إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عاد صباح اليوم الثلاثاء محافظ عدن احمد لملس، وعدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى العاصمة عدن قادمين من الإمارات.



ووصل كل من أحمد حامد لملس محافظ عدن وأعضاء هيئة الرئاسة للمجلس الانتقالي ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف وآخرون إلى عدن صباحا دون إعلان مسبق.

ونقل موقع ارم نيوز الإخباري عن مصادر وصفها بالخاصة إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي لم يصل إلى عدن اليوم، وسط أنباء عن زيارة مرتقبة له لمجلس العموم البريطاني.

والأسبوع الماضي زار وفد من المجلس الانتقالي روسيا، حيث التقى مسؤولين في مجلس الاتحاد الروسي والدوما.

يذكر أن محافظ عدن غادر البلاد قبل نحو شهر، بينما كان آخر تواجد لأعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في عدن قبل نحو عام ونصف، حيث غادروا إلى السعودية عقب أحداث دامية في العاصمة المؤقتة تمخضت عن التوقيع على اتفاق الرياض