شكرا لبحثكم عن خبر المحولي يناقش أوضاع مكتب التعليم الفني بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقش نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب التعليم الفني بالمهرة الدكتور محمد شليان ، أوضاع المكتب واحتياجاته.

وتطرق اللقاء الى المهام والانشطة الذي يقوم بها المكتب ومؤسساته التعليمية ، وأهم الإجراءات التطويرية للارتقاء بالتعليم الفني والمهني بالمحافظة والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بشكل عام ، وأهمية إستكمال أنشاء كلية المجتمع بالمحافظة.

وأكد المحولي ، حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتسهيل أنشطة وبرامج المكتب في تحسين العملية التعليمية بالشكل المطلوب ، ومواجهة التحديات والصعوبات في تنفيذ المهام التطويرية..مشدداً على ضرورة تضافر الجميع في تطوير التعليم الفني والمهني بالمحافظة ، ومواكبة التخصصات والأقسام الجديدة ، والعمل على إستكمال إنشاء كلية المجتمع في إطار عملية التحديث والنهوض بالمحافظة