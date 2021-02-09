شكرا لبحثكم عن خبر المحولي يناقش أوضاع مكتب التعليم الفني بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
ناقش نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب التعليم الفني بالمهرة الدكتور محمد شليان ، أوضاع المكتب واحتياجاته.
وتطرق اللقاء الى المهام والانشطة الذي يقوم بها المكتب ومؤسساته التعليمية ، وأهم الإجراءات التطويرية للارتقاء بالتعليم الفني والمهني بالمحافظة والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بشكل عام ، وأهمية إستكمال أنشاء كلية المجتمع بالمحافظة.
وأكد المحولي ، حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتسهيل أنشطة وبرامج المكتب في تحسين العملية التعليمية بالشكل المطلوب ، ومواجهة التحديات والصعوبات في تنفيذ المهام التطويرية..مشدداً على ضرورة تضافر الجميع في تطوير التعليم الفني والمهني بالمحافظة ، ومواكبة التخصصات والأقسام الجديدة ، والعمل على إستكمال إنشاء كلية المجتمع في إطار عملية التحديث والنهوض بالمحافظة
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