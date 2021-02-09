شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يوجه بإعادة تأهيل وصيانة وردم الحفريات بشارع الستين بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، الشارع العام البحري لمدينة المكلا "شارع الستين"، مطلعا على الأضرار في الشوارع الرئيسة.



ووجه المحافظ بإعادة تأهيل وصيانة وردم الحفريات في الشارع البحري الممتد من جولة شبام إلى المنصة بفوة، وتأهيل الجزر الوسطى والجانبية للشارع العام.

وأكد محافظ حضرموت أن هذه التوجيهات تأتي في إطار خطة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بالطرقات وإعادة تأهيلها، لتحسين المظهر الجمالي لمدينة المكلا.