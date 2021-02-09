البحسني يفتتح مشروع إعادة تأهيل السكن الطلابي بكليتي العلوم والتربية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، ومعه رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، اليوم بالمكلا، مشروع إعادة تأهيل السكن الطلابي بكليتي العلوم والتربية بمجمع الغليلة المبنى رقم 1، بتمويل من جامعة حضرموت ومؤسستي صلة والعون للتنمية، وتنفيذ جمعية رعاية طالب العلم.



وطاف المحافظ البحسني، بالمبنى رقم 1، مطلعا على مكونات المشروع التي تشمل 27 غرفة للسكن الداخلي وملحقاتها.

وأكد محافظ حضرموت أهمية مشروع السكن الطلابي في استيعاب الطلاب من خارج المكلا على مواصلة التعليم الجامعي، مثمناً جهود مؤسستي صلة والعون في تمويل العديد من المشاريع التنموية بحضرموت وخاصة في قطاع التعليم.

كما اطلع المحافظ البحسني والدكتور خنبش على الاعمال الجارية في اعادة تأهيل المبنى رقم 2 الذي تنفذه وتموله جامعة حضرموت.

وأوضح رئيس جامعة حضرموت أن السكنات الطلابية تقع ضمن اهتمامات رئاسة الجامعة لتشجيع الطلاب على مواصلة التعليم