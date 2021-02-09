شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريح مهم للقاضي شاكر محفوظ بنش حول ما تخذه نادي القضاة الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال القاضي شاكر محفوظ بنش الناطق الإعلامي لنادي القضاة الجنوبي ما اتخذه نادي القضاة الجنوبي من توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمّعات القضائية إنما ألجأته الضرورة والصالح العام، وبعد أن قام مراراً وتكراراً بعدة محاولات لإصلاح وضع السلطة القضائية إلا أنه يصطدم بمجلس القضاء الأعلى الذي خيّمت عليه المحاصصة الحزبية بأبعادها السياسية بعيداً عن الاستقلالية والحيادية.



وأضاف محفوظ في بيان قائلاً: لا يمكن أن تستقيم العدالة ومجلس القضاء الأعلى عاجز وضعيف في إدارة شئون السلطة القضائية والسماح للسلطة التنفيذية أن تتدخل وتتوغل في شؤونه وعلى نحو ما أوضحه النادي في بيانه، كما تجلى الضعف والعجز واضحاً والذي يبدو متعمداً في أعلى وأهم هيئة من هيئاته وهي المحكمة العليا، فمنذ تعيين رئيساً لها عام ٢٠١٥م لم يقم رئيسها بتقديم مقترح لتشكيل دوائرها ولا تسميتها وتسمية رئيس وأعضاء كل دائرة بحسب القانون حتى اللحظة.