المليشيا تقطع خدمة الانترنت الارضي عن الحي السياسي بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص



قطعت شركة "يمن نت" خدمة الانترنت عن الحي السياسي بالعاصمة اليمنية صنعاء، مساء الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021م. وأكد سكان محليون أن شركة "يمن نت" اخرجت خدمة الانترنت الارضي كليا عن الخدمة في منطقة الحي السياسي وسط العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر بوزارة الاتصالات ان خروج الخدمة جاء بناء على توجيهات مليشيا الحوثي الارهابية التي تسيطر على العاصمة وكافة مرافق الدولة، منذ العام 2014م. ووفق المصدر، لم تبيّن المليشيا الحوثية تلك الاسباب واكتفت بوصفها "دواع أمنية".