المليشيا تعتقل امرأتين لقيامهن بتوزيع مساعدات للاسر الفقيرة بالمحويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365 ـ المحويت



اقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اعتقال امرأتين وطفلتيهما اثناء قيامهن بتوزيع مساعدات للأسر الفقيرة في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرتها. وذكرت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين اقدموا امس الاثنين على اختطاف الناشطة هنادي نعمان والناشطة أحلام البخيتي وطفلتيهما وهن ناشطات في المجال الإنساني اثناء توزيعهن للمساعدات لعدد من الأسر الفقيرة والمحتاجه في مديرية جبل المحويت. وأوضحت المصادر أن مسلحي المليشيا اقتادوهن الى احد مجالس المقيل والذي يعج بعناصر المليشيات وقاموا بالتحقيق معهن امامهم بصورة مهينة. ولفتت المصادر ان مسلحي المليشيا قاموا بعد التحقيق معهن باحتجازهن واقتيادهن الى احد سجون المليشيات بتوجيهات من مدير مديرية جبل المحويت ومدير الأمن المديرية المعيننين من قبل الحوثيين. ولاقت الحادثة حالة سخط واستياء عارم في الاوساط المجتمعية بمحافظة المحويت باعتبار ماحدث عيب اسود ولا يتماشى مع الدين ولا الأعراف ولا القيم والاخلاق اليمنية.