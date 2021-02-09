"الهجرة الدولية": 731 أسرة في اليمن تعرضت للنزوح منذ يناير الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات



قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن 731 أسرة تمثل 4 آلاف و386 فرداً، تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ الأول من يناير من العام الجاري. وأوضحت المنظمة، أنه من 1 يناير إلى 6 فبراير 2021، تقدر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 731 أسرة (4،386 فرداً) قد تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل. وقالت المنظمة، إنه بين 31 يناير و6 فبراير 2021، تعرضت 130 أسرة (780 فرداً) للنزوح مرة واحدة على الأقل. ووفق المنظمة، فقد شوهد أكبر عدد من حالات النزوح في تعز (45 أسرة)، ومأرب (37 أسرة). ونتجت معظم حالات النزوح عن التصعيد العسكري الذي قامت به مليشيا الحوثي مؤخراً في محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.