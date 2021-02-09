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نائب رئيس الانتقالي يعلق على تطورات الأحداث في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك على تطورات أحداث المعارك في مأرب شرق اليمن. وكتب، عبر حسابه على موقع تويتر: لم ولن نتمنى سقوط شبر من الأرض بيد الحوثي، قدمنا شهداء لتحرير مناطق شمالية ولا يجحد هذا إلا مريض. وأضاف: عندما يتكلم الجنوبيون عن مأرب وعن الخوف من سقوطها فإنما هو تضامن مع شرفائها وعلية رجالها، بينما الإعلام الحزبي البغيض مفرغ نفسه لاستهداف الجنوب ورجاله وسقوط عدن أو خيبر كما يقولون.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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