نائب رئيس الانتقالي يعلق على تطورات الأحداث في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص



علق نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك على تطورات أحداث المعارك في مأرب شرق اليمن. وكتب، عبر حسابه على موقع تويتر: لم ولن نتمنى سقوط شبر من الأرض بيد الحوثي، قدمنا شهداء لتحرير مناطق شمالية ولا يجحد هذا إلا مريض. وأضاف: عندما يتكلم الجنوبيون عن مأرب وعن الخوف من سقوطها فإنما هو تضامن مع شرفائها وعلية رجالها، بينما الإعلام الحزبي البغيض مفرغ نفسه لاستهداف الجنوب ورجاله وسقوط عدن أو خيبر كما يقولون.