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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.  فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة                       ريال يمني                     دولار  الذهب عيار 24      49946 ريالًا                 58.76$ الذهب عيار 22      45781ريالًا                53.86$ الذهب عيار 21     43707ريالات              51.42$ الذهب عيار 18    37459 ريالًا                44.07$ أوقية الذهب     1535209ريالات           1827.63$

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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