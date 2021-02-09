تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365 - عدن

تتفاوت أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بحسب كل صنف والمكان الذي يتم إستيراده منه، فيما تختلف أسعار اللحوم في محلات بيع اللحوم بمديريات المحافظة الثمان بحسب نوع الذبيحة التي يتم بيع لحمها .

أما أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن فإن أسعار تختلف من نوع إلى آخر، غير أن هناك عوامل آخرى تحدد أسعار منها الرياح الموسمية وحجم الطلب الخارجي عليها .

وفيما يلي توضيح تفصيلي لأسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك بأنواعها بحسب ما رصده مراسل "الخليج 365" اليوم.

الخضروات والفواكه

تتراوح أسعار الطماطم في العاصمة عدن بين 250 و 350 ريال للكيلو الواحد ، فيما تتراوح أسعار البطاطس بين 300 و 400 ريال يمني ، أما أسعار البصل فلازالت أسعارها ثابتة عند 400 ريال للكيل…