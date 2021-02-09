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محافظ شبوة يعود إلى المحافظة بعد زيارة عمل إلى الرياض

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المنامة - ياسر ابراهيم - عاد محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، الإثنين، إلى المحافظة بعد زيارة عمل إلى المملكة العربية ، دامت نحو أسبوعين.
 
ووصل بن عديو مدينة عتق رفقة عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وسط استقبال كبير من المواطنين وقيادات السلطة المحلية.
 
وفي زيارته إلى الرياض التقى محافظ شبوة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وناقش معه مستجدات وأوضاع محافظة شبوة، إضافة إلى الانجازات التي حققتها السلطة المحلية في شبوة.
 
وجاءت الزيارة على وقع أزمة حادة مع مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات بعد تدشين العمل في ميناء قنا.
 
ووجه الرئيس هادي، الحكومة والجهات المختصة بتسهيل إجراءات العمل في الميناء، معتبرا أنه "يمثل شريانا هاما لشبوة والمحافظات المجاورة".
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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