محافظ شبوة يعود إلى المحافظة بعد زيارة عمل إلى الرياض

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، الإثنين، إلى المحافظة بعد زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، دامت نحو أسبوعين.



ووصل بن عديو مدينة عتق رفقة عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وسط استقبال كبير من المواطنين وقيادات السلطة المحلية.



وفي زيارته إلى الرياض التقى محافظ شبوة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وناقش معه مستجدات وأوضاع محافظة شبوة، إضافة إلى الانجازات التي حققتها السلطة المحلية في شبوة.



وجاءت الزيارة على وقع أزمة حادة مع مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات بعد تدشين العمل في ميناء قنا.



ووجه الرئيس هادي، الحكومة والجهات المختصة بتسهيل إجراءات العمل في الميناء، معتبرا أنه "يمثل شريانا هاما لشبوة والمحافظات المجاورة".

