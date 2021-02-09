شكرا لبحثكم عن خبر أكاديمية يمنية توجه رسالة هامة للمبعوث الأمريكي لليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجهت الأكاديمية والباحثة والكاتبة اليمنية الدكتور مريم ابوبكر الذاري رسالة هامة وعاجلة لمبعوث الرئيس الامريكي الى اليمن بشأن الخطوات التمهيدية التي يجب القيام بها قبل أي محاولات او مساعي يقوم بها في سبيل ايجاد حل شامل للأزمة اليمنية.

وتضمنت رسالة الباحثة مريم الذاري المتخصصة في شئون الجماعات الاسلامية جملة من الاجراءات التي رأت ان من الواجب عل جميع الاطراف اليمنية القيام بها وتنفيذها بشكل عاجل، معتبرة انها تعد بمثابة تأكيد من الاطراف على حسن نواياهم ورغبهم في انهاء الحرب وتحقيق السلام في البلاد.

نص الرسالة:

رسالة هامة وعاجلة لمبعوث الرئيس الامريكي الى اليمن بشأن الخطوات التمهيدية التي يجب القيام بها قبل أي محاولات لفرض الحل الشامل

السيد: تيم ليندر كينغ - مبعوث الرئيس الامريكي الى اليمن

بعد التحية:

إستشعارا منا لطبيعة الوضع المعقد والشائك والخطير الذي تشهده اليمن اليوم، وحرصا منا على نجاح مهامكم في وضع حد للحروب والازمات التي تعصف بالأبرياء من اليمنيين، وتحقيق سلام دائم وشامل في البلد .. نود أن نلفت انتباهكم قبل ان تتخذوا أية اجراءات بشأن الملف اليمني او تضعوا أي مقترحات للحلول .. بأن هناك عدد من الخطوات الهامة والضرورية التي تمثل تمهيد لعملية السلام، وضامن اكيد لتحقيقها ونجاحها، كما تنفيذها يعد تأكيد من جميع الاطراف على حسن نواياهم ورغبتهم في انهاء الحرب وتحقيق السلام .. والتي يتوجب عليكم القيام بها وتنفيذها قبل البدء بأية خطوات فيما يتعلق ببدء المشاورات وايجاد حل سياسي شامل للوضع في اليمن .. ويمكننا ايجاز هذه الخطوات فيما يلي:

- العمل على وضع حد للتدخلات الاجنبية في الشأن اليمني.

- إستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك اخراج المعسكرات من عدن ودمج القوات.

- انضمام «قوات حراس الجمهورية» المتواجدة بالساحل الغربي، للوات المنضوية تحت لواء الشرعية.

- اتخاذ اجراءات وتدابير صارمة تضمن وقف تدفق الاسلحة والمعدات العسكرية المهربة من ايران لمليشيا الحوثي الارهابية.

- الزام دول التحالف العربي بإعلان وقف عاصفة الحزم.

- الزام كافة القوات غير اليمنية لرفع ايديها من الجزر والموانئ والمنافذ اليمنية كافة .. وتسليم تلك المنافذ للسلطة الشرعية لتتولى ادارتها.

- الزام قيادة الشرعية بدمج وتوحيد كافة قواتها المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة تحت قيادة وزارة الدفاع الرسمية .. ووضع حد لتدخلات القيادات الحزبية في شئون الجيش الوطني ووزارة الدفاع.

- الزام جميع الاطراف بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكذا أسرى الحرب بما في ذلك أولئك المعتقلين المتواجدين في السجون السرية - دون قيد أو شرط.

- الزام جميع الاطراف بوقف الحرب ووضع حد للحصار وفتح جميع المعابر والمنافذ البرية والبحرية .. واعلان هدنة مفتوحة.

- الزام جميع الاطراف بضرورة اشراك المرأة اليمنية في مشاورات السلام وصناعة القرار .. ووقف الانتهامات وعملية الاقصاء والتهميش التي تمارس بحقها خصوصا من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية.

- الزام مليشيا الحوثي الارهابية بتسليم كافة الاسلحة الثقيلة وفي مقدمتها منظومتي الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة .. وتشكيل لجنة من قبل الامم المتحدة تتولى استلام تلك الاسلحة والاشراف عليها حتى الانتهاء من خطوات الحل السياسي الشامل.

- الزام جميع الاطراف بتوريد كافة موارد الدولة الى خزينة البنك المركزي في عدن، والزام الشرعية ببدء صرف مرتبات كافة موظفي الدولة السابقة وصياغة آلية لجدولة صرف المتأخرة منها.

- تشكيل لجنة دولية لتولي اعداد قائمة سواء تضم أسماء كافة القيادات المتورط في اشعال الحرب وتلك التي تورطت في ارتكاب مجازر بحق الابرياء، والتي تاجرت وأثرت خلال هذه الازمة .. بما فيها القيادات التي تم فرض عقوبات عليها .. واعلان تحييدها من اي مشاورات او اشراكها في اية سلطات قادمة.

- تشكيل لجنة تضم مندوبين من جميع الاطراف السياسية الى جانب المبعوث الاممي وسفراء الدول العشر وقيادة التحالف العربي لاعداد مشروع الحل السياسي .. وعند الانتهاء منها الاعلان عن بدء المشاورات بين الاطراف حول المشروع.

ونؤكد لكم يا سيادة المبعوث الامريكي .. أن اي خطوات في اتجاه ايجاد حل سياسي شامل من شأنها أن تسبق الخطوات اعلاه سيكون مصيرها الفشل .. وان اي حلول سيتم فرضها ستبقى مجرد حلول آنية ترقيعية وحتما سيتم افشالها والعودة بالبلد الى المربع الاول.

وعليه نأمل منكم النظر للوضع وتقييمه بشكل دقيق وعميق ومحايد وبطريقة عقلانية وموضوعية، واستيعاب كافة تعقيداته وتفاصيله .. ونحن على ثقة بأنكم حينها ستتفهون أهمية مقترحنا هذا وستعملون على تنفيذه.

ختاما نتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح في مهامكم القادمة .. وان يتحقق السلام في اليمن على أيديكم.

وتقبلوا فائق تقديرنا،،،

د. مريم ابوبكر الذاري

اليمن: الإثنين: 8 فبراير 2021م

أكاديمية وباحثة وكاتبة يمنية متخصصة في شئون الجماعات الاسلامية