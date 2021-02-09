المدفعية الحوثية تضرب طور الباحة في لحج الجنوبية

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يزيد بن سلمان - شبوة -
افادت مصادر محلية في طور الباحة ان مليشيات الحوثي الانقلابية اطلقت صاروخا من نوع هاون على منزل احد المواطنين في طور الباحة وتتسب في اصابة امرأة.
وذكرت المصادر إن الصاروخ تم اطلاقه من اعالي جبال حيفان ليستقر في احد المنازل الواقعة في قرية الحبيل بمديرية طور الباحة
وأكدت المصادر ان الصاروخ استهدف منزل المواطن باسم الحجام واصيبت زوجته بإصابة طفيفة في رأسها وتم نقلها الى احدى مستشفيات العاصمة عدن.
ولم تذكر المصادر اي اصابات اخرى حتى هذه اللحظة.
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