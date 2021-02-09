شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ بن عديو يعود الى عتق برفقة قيادات عسكرية كبيرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وصل صباح الاثنين محافظ شبوة محمد صالح بن عديو الى مدينة عتق قادما من المملكة العربية السعودية.
وقال مصدر محلي يحسب صحيفة "عدن الغد" ان بن عديو وصل الى عتق برفقة عدد من القيادات العسكرية بينها العميد جحدل حنش.
وكان في استقبالهم عدد من القيادات الامنية والعسكرية .
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