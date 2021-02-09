سبع شائعات روجت لها مليشيا الحوثي الإرهابية لخداع أنصارها بالانتصارات الوهمية في مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - روج اعلام ميليشيا الحوثي عدد من الشائعات المغرضة في محاولة منها خداع أنصارها بتحقيق انتصارات وهمية في جبهات محافظة مأرب. 1- قائد عمليات التحالف السعودي في قبضة الجيش واللجان الشعبية في مدينة مأرب 2- انسحاب القوات السعودية من المجمع الحكومي بمارب مع سحب عتادها وعدتها العسكرية 3- وجع وانكسار وخيانات وتآمر المسؤول في الشرعية ومستشار وزير الإعلام فهد الشرفي يصف الوضع في مأرب بأنه خطير جدا. 4- الأمور تخرج عن السيطرة بمارب وتقدم للحوثيين نحو سد مارب والسيطرة على مناطق حساسة 5- قوات التحالف تحتجز أكثر من 40 سيارة تابعة لمشايخ قبائل جهم في محافظة مأرب. 6- سقوط جبهتين بالكامل بيد قوات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف 7- مصادر محليه لموقع اخباري مستقل أكدت ان قوات صنعاء قامت بهجوم عنيف على جبهة دحيضه مما ادى الى سقوطها بالكامل وخسارة فادحة في الأرواح.

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