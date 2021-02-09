شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. الحوثيون يدعون مأرب للعودة لله والوطن.. والآخيرة ترد بحزم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ردت على الدعوة التي وجهتها ميليشيا الإنقلابية للمتواجدين في محافظة مأرب تدعوهم للعودة إلى الله والوطن، بقصيدة شعرية يلقيها أحد المدافعين عن الجمهورية من أبناء الصامدة في وجه الإنقلابيين .

يأتي ذلك بعد أن وصف القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي في تغريدة له على تويتر، أهل مأرب والمتواجدين فيها بالمخدوعين والمغرر بهم، موجهاً لهم دعوة للعودة إلى الله والوطن.

ولقيت تغريدة البخيتي استهجان الجمهوريين والوطنيين المتواجدين في المحافظة ليردوا عليه رد حازم يصف خلاله الحوثيين بالمجوس الذين لا يحق لهم توجيه هذه الدعوه.

فيما وجه آخرون دعوة للبخيتي أن يعود لجادة الصواب ويعود هو وجماعته الإنقلابية إلى حضن الوطن الذي عاثوا فيه الفساد وسفكوا دماء يين لتنفيذ أجندات إيران.