شكرا لبحثكم عن خبر شرطة المهرة تحيل 16 متهما بتجارة المخدرات والترويج لها إلى جزائية حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، 16 متهما بتجارة المخدرات والترويج لها، الى النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، في دفعة هي الثانية بعد إحالتها 19 متهماً في وقت سابق. ونفذت الأجهزة الأمنية حملة توعوية بالتنسيق مع جميع مكونات وشرائح المجتمع والاتحادات والنقابات للتوعية بمخاطر آفة المخدرات والتي نفذت في ظل حملة مازالت مستمرة لضبط ومداهمة أوكار تجار المخدرات. والأسبوع الماضي أعلنت البحرية الأمريكية عن ضبط شحنة مخدرات تقدر بـ3 ملايين دولار على مركب شراعي قبالة سواحل محافظة المهرة.

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