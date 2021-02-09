شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تفيق على خسائر فادحة بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على مواقع جديدة في جنوب وغرب مأرب، عقب قتال عنيف ضد مسلحي جماعة الحوثي.

وقال مصدر عسكري، إن وحدات قتالية مشتركة من الجيش، ورجال القبائل تمكنت من إحراز تقدم ميداني في معارك الأحد بجبهة مراد.

وجاء هذا التقدم عقب هجوم معاكس شنه الجيش ردا على هجوم للمسلحين الحوثيين لمواقع يسيطر عليها في جبهة جبل مراد.

وفي غرب مأرب سيطرت قوات مشتركة من الجيش ورجال القبائل على مواقع قريضة الحمراء في معارك مشتعلة في محاور جبهات صرواح المخدرة والكسارة وجبهات الجوف.

كما تمكنت قوات الجيش من تدمير تعزيزات وآليات حوثية، كانت في طريقها إلى جبهتي قريضة والحمراء، ما أدى إلى تدمير آليات ومصرع وإصابة العديد من عناصر الحوثي.

ودمرت مقاتلات التحالف بسلسلة من الغارات مواقع وتعزيزات وآليات حوثية في جبهات هيلان والمخدرة والمشجح، ومنطقة الزغن بمديرية صرواح، فيما تمكنت من أسر العديد من الحوثيين من كتائب الهادي، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش والقبائل في مثلث هيلان.