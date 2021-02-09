شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن موعد الافراج عن ناشطة سعودية مدانة بجرائم متعلقة بالإرهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت شقيقة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، الإثنين، إنه من المقرر الإفراج عن شقيقتها بناء على حكم القاضي يوم الخميس المقبل.

وقالت علياء الهذلول في تغريدة على تويتر، عبرت فيها عن شوقها ليوم الإفراج عن شقيقتها قائلة: ”اليوم اجهز عمل الاسبوع واشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير واخذ إجازة.

وبحسب صحيفة سبق المحلية، حكمت المحكمة على الناشطة بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وتشير العقوبة المقررة بحق لجين، والتي لا تزال قابلة للطعن، إلى أنه سيتم الإفراج عنها بعد نحو 3 أشهر بعد خصم مدة التوقيف ومدة وقف التنفيذ.

وقال قاضٍ بالمحكمة إن الناشطة ”أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة“.

وردت المحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، دعوى للجين، تفيد بتعرضها للتعذيب، حيث أكدت أن التقارير الطبية وكاميرات المراقبة، وإفادات العاملين والعاملات في السجون والموقوفات أثبتت عدم صحة الدعوى.

واعتقلت الهذلول، البالغة 31 عاما، في شهر أيار/ مايو من عام 2018، وأحالت السلطات أواخر الشهر الماضي قضيتها إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.

كما أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، ميا الزهراني بثبوت تورطها بعدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.