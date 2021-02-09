شكرا لبحثكم عن خبر الحياة الجديدة لإيفانكا ترامب.. شواطئ ومثلجات وشقق فارهة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت صور حديثة "الحياة الجديدة" لابنة الرئيس الأميركي السابق، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، بعد الخروج من الحياة السياسية في واشنطن.

وانتشرت صور جديدة لإيفانكا وعائلتها في ولاية فلوريدا الأميركية المشمسة، حيث يمتلكون عقارات بحي مطل على المحيط الأطلسي.

وظهر المستشاران الاميركيان السابقان، إيفانكا وكوشنر، بملابس البحر بدلا من الملابس الرسمية التي اعتاد الشعب الأميركي رؤويتهم بها خلال فترة حكم دونالد ترامب للبلاد.

كما أظهرت صور أخرى الزوجان وهم يلعبان مع ابنيهما ثيودور وجوزيف على شاطئ البحر، بينما يتناولان المثلجات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقع الزوجان على عقد إيجار لشقة في أحد أفخم المناطق في مدينة ميامي، بتكلفة تصل لقرابة 50 ألف دولار شهريا.

ويتوقع أن تقطن عائلة إيفانكا في الشقة الفخمة بشكل مؤقت، حتى يتم الانتهاء من بناء منزلهما الفخم في المدينة، والذي سيكلف قرابة 32 مليون دولار.

ووفقا للصحيفة، انخفضت ثروة الزوجان كثيرا خلال عملهما مع إدارة ترامب، حيث كان دخلهما من الأعمال الحرة يصل لـ200 مليون دولار سنويا، لكنه انخفض إلى حوالي 120 مليون دولار سنويا العام الماضي، بعد انشغالهما بالعمل كمستشارين للبيت الأبيض.