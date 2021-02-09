عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية تدعم السعودية وتندد بممارسات إيران والحوثي

الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365

أعلنت واشنطن، الإثنين، وقوفها بجانب السعودية ضد اعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هجمات مليشيات الحوثي على المدنيين غير مقبولة، مؤكداً وقوف بلاده بجانب السعودية لمواجهة هجمات الانقلابيين في اليمن.

وأكد المتحدث نيد برايس، أن إيران تستخدم مجموعات إرهابية من بينها مليشيات الحوثي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال برايس، للصحفيين: "أعتقد أننا سنواصل الضغط على قيادة جماعة الحوثي".

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة، إنها تشعر بقلق عميق إزاء هجمات مليشيا الحوثي المستمرة ضد السعودية.

وطالبت الخارجية الأمريكية، في بيان، مليشيا الحوثي بـ"التوقف فورًا عن مهاجمة المناطق المدنية داخل السعودية والامتناع عن شن أي هجمات عسكرية جديدة في اليمن تفاقم معاناة شعبه".

والأحد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض 4 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الصواريخ والألغام سواء البحرية أو الأرضية المصنوعة إيرانيا، بكثرة ونشرها في مختلف أنحاء اليمن لحصد أرواح المدنيين في مختلف المناطق، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه السعودية، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمني.

وحذرت الحكومة اليمنية من التراجع عن تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي، مؤكدة أنه سيطيل أمد الحرب وسيمثل هدية مجانية لنظام طهران.

وأعربت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الأسف وخيبة الأمل إثر ما وصفته بـ"التوجهات للتراجع عن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية".

واعتبرت أن ذلك "سيرسل إشارات خاطئة للانقلابيين وخلفهم إيران بمواصلة نهج التصعيد والجرائم والانتهاكات ضد المدنيين."

وقال الوزير اليمني، إن التراجع يعني أن يستمر الحوثيون في سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث.