عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء يعلق على استهداف ميليشيا الحوثي لمأرب والجوف

الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365

علق رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، الاثنين، على إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية في محافظتي مأرب والجوف قرب العاصمة صنعاء.



وقال عبد الملك إن استهداف الأحياء السكنية بهذه الأسلحة الفتاكة يتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي.

واعتبر أن ذلك "يقدم دليلا جديدا للمجتمع الدولي أن هذه المليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام وماضية في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء محافظ مأرب سلطان العرادة، التعازي بالضحايا المدنيين الذين قتلوا من جراء هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية المتصاعدة من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية في وقت سابق بأن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 3 آخرون، إثر سقوط صاروخ باليستي وطائرة مسيرة تم تفخيخهها، على المدينة المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين.