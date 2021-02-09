عدن.. تدشين امتحانات المفاضلة للتنافس على منح التبادل الثقافي 2021 -2022

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، امتحانات المفاضلة للتنافس على منح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2021/2022م، في أربعة مراكز امتحانية.

وخصصت الوزارة، أربعة مراكز امتحانية للطلاب المتقدمين من مختلف محافظات الجمهورية، هي جامعة عدن، وجامعة حضرموت، وجامعة تعز، وجامعة إقليم سبأ، في محافظة مأرب.

وأوضح وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، أن الوزارة اعتمدت نظام تصحيح إلكتروني، حيث سيتم احتساب المعدل النهائي للمفاضلة كالآتي: (50% من معدل الثانوية + 50% من اختبار القبول).

وأكد أن امتحانات المفاضلة التنافسية تأتي حرصًا من الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة والحصول على نتائج أكثر دقة وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح والنزاهة، كي تذهب هذه المنح لمستحقيها من الطلاب المتفوقين والمتميزين بجدارة.

وشدد على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين باللوائح والأنظمة والمعايير والشروط المفروضة من قبل اللجان الاشرافية لضمان نجاح عملية امتحانات المفاضلة.

وثمن جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، وكافة اللجان الاشرافية على عملية الامتحانات.