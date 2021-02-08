شكرا لبحثكم عن خبر الشعيبي والوالي : ليس من شأن الأجهزة الأمنية التدخل في سلطة القضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / المركز الإعلامي / خاص:

أكدا مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي وقائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي ان الأجهزة الأمنية ليس من شأنها التدخل في أمور وشؤون السلطة القضائية وهي سلطة تحترم وتمثل سيادة النظام والقانون .

جاء ذلك خلال زيارتهم الذي قاما بها صباح اليوم الاثنين الى المجمع القضائي بخور مكسر للأطلاع على الوضع الأمني , مستمعين من قائد الشرطة القضائية “طلعت الرباطي” إلى جملة من الهموم والمعوقات تجاه اداء عمل الشرطة, واعدين بتذليل الصعاب لها حسب الامكانات المتاحة.

وقام كلا من الشعيبي والوالي بأجراء عدد من المكالمات الهاتفية مع بعض القضاة والمسؤولين,مؤكدين ان المجمع القضائي مؤمن ومن يريد من القضاه والمسؤولين ان يداوم فالمبنى امامه.

وأشارا مدير أمن عدن وقائد الدعم والإسناد ان موضوع اضراب القضاة شأن داخلي ليس لأحد الحق الخوض فيه, متمنيين ايجاد الحلول المناسبة لعودة القضاة لعملهم قريبا، مستنكرين دعايات وأكاذيب إعلام الإخوان الذين اتهموا الأجهزة الأمنية باالعاصمة عدن إغلاق المجمع القضائي ومنع القضاة من مزاولة أعمالهم .

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