الاتحاد الأوروبي: الهجمات الحوثية الأخيرة تقوض بشكل خطير جهود المبعوث الأممي إلى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

أعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية الأخير في محافظتي مأرب والجوف والمحاولات المتكررة للهجمات عبر الحدود على أراضي المملكة العربية السعودية.



وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الإتحاد، أن تجدد الأعمال العسكرية والهجمات في هذا الوقت بالذات يقوض بشكل خطير الجهود الجارية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وكذا الجهود العامة للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن .. مؤكداً دعم الاتحاد الاوروبي بقوة هذه الجهود ويشدد على ضرورة التوصل الى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله .

وأشار إلى أن هذا ما أكد عليه سفراء الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أثناء زيارتهم لعدن يومي ٦ و ٧ فبراير .