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قوات التحالف العربي تدمر طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه السعودية

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي -  أعلنت القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وأشار العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف - في بيان اليوم - إلى أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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