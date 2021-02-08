اختتام مشروع " نقشه" في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، دعم ومساندة السلطة المحلية للقطاع الثقافي بما يمكنه من الاهتمام بالموروث التراثي والتاريخي.



وأشاد التميمي في الحفل الختامي لمشروع " نقشه"، الممول من منظمة اليونسكو وبإشراف وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، بالمشروع الذي يسهم في الحفاظ على الزخارف التقليدية في حضرموت من الاندثار.

وأوضح مدير المشروع حسين الحبشي ان البرنامج يهدف الى تحسين سبل العيش للمستهدفين، وتطوير قدراتهم في صناعة الزخارف التقليدية، وتدريب الحرفيين على الادارة لمساعدتهم على التخطيط والتأسيس واستدامة أعمالهم.