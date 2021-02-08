فوضى السلاح تقتل طفلين في محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت فوضى السلاح بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية، بمقتل طفلين في حادثتين منفصلتين.



وعلم مراسل "يمن شباب نت" من مصادر محلية، بمقتل الطفلة (جنات أحمد نعمان الحبيشي) ـ 10سنوات ـ الأحد، بطلق ناري أثناء تبادل لإطلاق النار بين شقيقين من أبناء عمها في ميتم بمديرية ريف إب (شرق).



وقالت المصادر إن اشتباكاً مسلحاً نشب بين الشقيقين "سنان، ويونس عبده نعمان" إثر خلاف بينهما، وأدى إلى مقتل الطفلة "جنات" بعد إصابتها برصاصة طائشة أثناء تبادلهما إطلاق النار.



وفي مدينة إب، قتل طفلاً في العاشرة من عمره يسكن حي الجامعة وسط المدينة، بطلق ناري أثناء عبثه بسلاح والده.



وبات العبث بالسلاح والفوضى الأمنية في إب، أحد أهم أسباب القتل اليومي الذي تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.

