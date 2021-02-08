اليمن تشارك في اللقاء التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية في اللقاء التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد اليوم الإثنين قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، بوفد ترأسه وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.



وناقش اللقاء عدد من الموضوعات في مقدمتها القضية الفلسطينية والاجماع العربي على حق الشعب الفلسطيني التاريخي في اقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، والمستجدات السياسية الليبية، حيث أستمع الوزراء الى شرح مفصل من وزير الخارجية الليبي حول جهود السلام في بلاده والاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الاطراف الليبية .

وفي اللقاء، اطلع وزير الخارجية وشئون المغتربين نظراءه وزراء الخارجية العرب على اخر المستجدات على الساحة الوطنية بدءً من تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة الى عدن وما تعرضت له اثناء وصولها الى مطار عدن من هجوم ارهابي غاشم من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، ومحاولات الميليشيات المستمرة لتقويض كل جهود السلام .. لافتاً إلى المحاولات العسكرية المستمرة من قبل الميليشيات الى استهداف محافظة مأرب وقصف المناطق المدنية بالصواريخ الباليستية ومختلف انواع الاسلحة الثقيلة، الامر الذي يوضح للعالم اجمع طريقة فهم هذه الميليشيات لدعوات السلام، واصرارها على الاستمرار في انقلابها وتنفيذ المشروع الايراني في بلادنا .

ودعا الوزير بن مبارك وزراء الخارجية العرب لزيارة العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكداً ان ذلك سيشكل رسالة دعم قوية من الاشقاء العرب للشرعية الدستورية في اليمن .