شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق مركز الملك سلمان يواصل حملته الطبية لجراحة المخ بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال بمحافظة شبوة.



حيث أجرى فريق المركز الطبي التطوعي عمليتين تعدّ من العمليات المعقدة، أجريت الأولى لفك الضغط عن الحبل الشوكي، والأخرى لاستئصال ورم في أسفل الدماغ، كما تم فحص ومعاينة 141 حالة تمهيدًا للفرز وتحديد الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي نوعي.