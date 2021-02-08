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فريق مركز الملك سلمان يواصل حملته الطبية لجراحة المخ بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال بمحافظة شبوة.

حيث أجرى فريق المركز الطبي التطوعي عمليتين تعدّ من العمليات المعقدة، أجريت الأولى لفك الضغط عن الحبل الشوكي، والأخرى لاستئصال ورم في أسفل الدماغ، كما تم فحص ومعاينة 141 حالة تمهيدًا للفرز وتحديد الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي نوعي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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