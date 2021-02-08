لقاء في عدن يناقش التدخل التنموي لتعزيز عمل القطاع الصحي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي، الدكتور، حسين لعوش، والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور جلال سعيد باعوضه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مديرعام مكتب الصحه بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي عدد من الموضوعات المتصلة بالتدخل التنموي لتعزيز عمل القطاع الصحي بحضرموت .



واستعرض اللقاء الخدمات الصحية المقدمة للمترددين على مستشفيات المحافظة ومتابعة جودة الخدمات الصحية من خلال مؤشرات قياس الأداء ورؤية إمكانية تعزيز العمل الصحي من خلال تنفيذ عدد من التدخلات النوعية والتنموية للقطاع الصحي بساحل حضرموت.

وفي اللقاء استمع الوكيلان من مدير عام الصحة بساحل حضرموت إلى شرح حول المؤشرات التي تم تحقيقها في المحافظة والتي تختص بالخدمات الصحية المقدمة للمترددين واحتياجات القطاع الصحي من التجهيزات والمعدات الطبية التي ستسهم في تسهيل العمل بشكل أكبر في مستشفيات محافظة حضرموت التي تعمل تحت ضغط كبير خصوصاً وانها اصبحت مرجعية صحية للمحافظات المجاورة وعدد من محافظات الجمهورية .

واشار لعوش وباعوضة الى جملة من الاحتياجات الفعلية التي تم تقييمها في النزول الاشرافي الذي تم تنفيذه على محافظة حضرموت .. لافتين إلى انه تم تفعيل العمل في ادارة المنظمات المحلية والدولية وما ستسهم فيه من رفد لخدمات القطاع الصحي بعموم محافظات الجمهورية، بالتنسيق الوثيق بين الوزارة ومكاتب الصحة في المحافظات حتى يتم تنظيم ومنع ازدواجية تدخل المنظمات والاشراف والتقييم على المشاريع الصحية للوصول الى تقديم خدمات صحية ذات جوده عاليه وخدمة كاملة .