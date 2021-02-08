اللجنة الامنية لمحافظة مأرب تعقد اجتماعا استثنائيا برئاسة المحافظ العرادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت اللجنة الأمنية لمحافظة مأرب اجتماعاً استثنائياً اليوم، برئاسة المحافظ اللواء سلطان بن علي العرادة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات وفي مقدمتها تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية هجماتها على محافظة مأرب على امتداد الحدود الادارية مع محافظات البيضاء وصنعاء والجوف، واستهداف المدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة.



كما ناقشت اللجنة الوضع الانساني في المحافظة التي تحتضن أكثر من مليوني نازح ومهجر من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

واكد الاجتماع أن العدوان المتجدد من قبل مليشيا الحوثي الارهابية على محافظة مأرب سيُقابل بكل قوة وحزم وسينتهي إلى المصير الذي انتهت اليه الهجمات الانتحارية المستمرة منذ بدء انقلاب هذه المليشيا الارهابية على الدولة.

ولفتت اللجنة الامنية الى أن استهداف مليشيا الحوثي مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين بالصواريخ البالستية والمسيرات الايرانية يعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي من قبل تلك المليشيا تؤكد من خلالها الاستمرار في سلوكها الارهابي تجاه المدنيين وتعميق المأساة الانسانية التي خلقتها في البلاد جراء انقلابها على مؤسسات الدولة وتنكيلها باليمنيين في المناطق التي سيطرت عليها واستهدافهم في مناطق النزوح.

وأشادت اللجنة الأمنية بالمستوى المتميز والبطولي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في مواجهة عدوان مليشيا الحوثي الارهابية ودحرها في مختلف الجبهات والمحاور منوهة بمستوى الجهد الأمني والاستقرار في المحافظة والتكامل بين الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وتطرقت اللجنة الأمنية الى الترويج الاعلامي والاشاعات المكذوبة التي تبثها مليشيا الحوثي في وسائل اعلامها وادعاءها تسليم نساء محتجزات على ذمة اعمال ارهابية لجهة خارج البلد وهو ادعاء كاذب ومحاولة لاستجداء واستعطاف الناس بشكل يتنافى مع قيم وأخلاق اليمنيين ويسيء للشعب اليمني كافة، وستقوم الأجهزة الأمنية بالكشف تفاصيل موثقة عن قيام الحوثي بإجبار نساء يمنيات وابتزازهن للقيام بأعمال ارهابية في المحافظة بالتزامن مع هجماته الانتحارية على اطرافها.

وكان المحافظ العرادة رئيس اللجنة الامنية قد نقل للمجتمعين تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى، الذين يتابعون بشكل متواصل مستجدات التصعيد الارهابي الحوثي على محافظة مأرب عن كثب وبشكل متواصل.

وترحم اللواء العرادة على أرواح الشهداء الذين قضوا بالصواريخ البالستية في المدينة أو في جبهات القتال المختلفة وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعا عن الشعب ودولته وكرامته.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد اللواء العرادة أن مأرب اليوم تقف في صدارة المعركة لاستعادة الدولة والجمهورية ضد مليشيا انقلابية كهنوتية إرهابية تمثل نقضيا لكل القيم الانسانية وتمثل حالة عداء صارخة للحريات والديمقراطية وحقوق الانسان وتريد أن تعود باليمن الى القرون الوسطى وتسعى لإلحاق الشعب اليمن العظيم وتاريخه العريق بعباءة الملالي في طهران.

وأشار المحافظ العرادة الى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي ولا ترى في أي جهد للسلام الا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية واستهداف امن واستقرار دول الجوار.

وعبر محافظ مأرب عن شكره لدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.. مشيدا بصمود وبسالة منتسبي الجيش الوطني والامن وأبناء القبائل وأحرار اليمن، وما يسطرونه من ملاحم وبطولات ستُثمر انتصارا يليق بعظمة هذه التضحيات الغالية.