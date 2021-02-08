وكيل وزارة الادارة المحلية يتفقد سير العمل بصندوق نظافة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل وزارة الادارة المحلية للشئون المالية والادارية الدكتور عبداللطيف الفجير اليوم سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بمأرب، واطلع على المشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال العام الجاري والتحديات التي تواجهه الصندوق.



وتطرق مدير عام الصندوق محمد عطية الى سير العمل في الادارات المختلفة للصندوق والانجازات في مجالات النظافة، وتحسين مدينة مأرب، التوسع في الانشطة والاعمال لمواكبة التوسع العمراني والنشاط التجاري والاستثماري والزيادة السكانية الكبيرة جراء استمرار النزوح.

كما اطلع على تصاميم المبنى الاداري لصندوق النظافة والتحسين المخطط البدء تنفيذه العام الجاري وتصاميم بوابة المدخل الجنوبي للمحافظة والذي سيعطي للمحافظة منظرا جماليا رائعا ينطبع للزائرين لعاصمة المحافظة.