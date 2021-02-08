اجتماع في عدن يناقش التنسيق الفني المشترك بين هيئتي المواصفات والاستثمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس المهندس حديد الماس، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع نائب مدير عام الهيئة العامة للاستثمار في عدن نواف عثمان، آليات تنسيق العمل الفني المشترك بين الهيئتين، وتقييم مطابقة المشاريع الاستثمارية في مجال المنشآت الصناعية والمنتج النهائي للمواصفات القياسية المعتمدة.



وتطرق الاجتماع، إلى تفعيل الأدوار والمهام الرقابية لهيئة المواصفات في جوانب دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، بما يضمن مطابقة المنتجات الوطنية النهائية والرفع من قدرتها التنافسية، وما يندرج ضمن اختصاصات هيئة المواصفات في الرقابة على كافة المصانع والمعامل والمنتجات النهائية، والإجراءات القانونية الخاصة بقيام هيئة المواصفات بموجب طلب من هيئة الاستثمار بمعاينة مواقع المشاريع الاستثمارية لدراسة مدى ملائمة تلك المواقع لإقامة مشاريع المصانع والمعامل الوطنية، وتقيد المستثمرين بالمواصفات القياسية الخاصة بعملية الإنتاج والمنتج النهائي.

وأكد الجانبان، أهمية جهود التعاون المشترك بينهما بما يخدم تشجيع الاستثمار واتخاذ الإجراءات الصحيحة المتوافقة مع المواصفات قبل إنشاء المشاريع، وذلك بهدف تقليل الكلف وبناء قاعدة بيانات معلوماتية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين.