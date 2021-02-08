هادي يعزي في وفاة المناضل عبدالقادر بن شيبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل عبدالقادر صالح بن شيبان بن إسحاق والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار الرئيس، إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته في سبيل الاستقلال الوطني ومبادئ ثورة 14 أكتوبر.

وعبر الرئيس في البرقية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.