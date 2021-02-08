وكيل وزارة الإدارة المحلية يناقش مع مسؤول أممي مشروع تعزيز مرونة المؤسسات والاقتصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح في العاصمة المؤقتة عدن اليوم مع مدير مشروع الصمود وتعزيز الحكم المحلي بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ( undp) بيتر بول، مشروع تعزيز مرونة المؤسسات والاقتصاد في اليمن.



وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الوحدات الإدارية معين محمود صالح والوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل عبدالغفار العيسائي أهمية تنفيذ المشروع وبذل كافة الجهود للتعاون والتنسيق المشترك لنجاح أهدافه وتحديد المديريات المستهدفة .

وفي اللقاء استعرض الوكيل مشبح الوضع الراهن للسلطة المحلية واهمية الحاجة لتعزيز قدرات السلطات المحلية والاحتياجات لكافة المحافظات، وأولويات المشاريع التنموية للوحدات الإدارية للسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية .. مؤكداً حرص الوزارة بكافة كوادرها على نجاح المشروع والالتزام بمبدأ الشفافية والمسؤولية والحيادية في تنفيذ المشروع ونجاحه.

وأثنى مشبح على الدور الذي يضطلع به البرنامج وجهوده المتميزة والعلاقة الوثيقة التي تربطه باليمن .. لافتاً إلى أن ما تعرضت له السلطات المحلية بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية وحاجتها للتعافي الإقتصادي وبناء القدرات وتعزيز الإمكانيات الكامنة في هياكلها الإدارية .

من ناحيته أشار المسؤول الأممي إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة الترتيب والإعداد لبدء تنفيذ المشروع.