وزير الصحة يناقش الوضع الصحي في محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، اليوم الإثنين، مع محافظ تعز، نبيل شمسان، عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الصحي في المحافظة وكيفية الإرتقاء به.



وتطرق اللقاء إلى تقييم الوضع الصحي الراهن بالمحافظة وتحديد الاحتياجات اللازمة للمرافق الصحية وضرورة إعادة تشغيل مركز القلب وإطلاق اعتمادات وتشغيل مركز السرطان الحالي والسعي لتطوير ورفده بخدمة المسح الذري وكذا تفعيل مركز الأطراف الصناعية ووحدتي ال pcr في التربة والمخا وتنمية قدرات الكادر الطبي .

وفي اللقاء، شدد وزير الصحة على ضرورة إيجاد مستشفى مرجعي في كل محافظة وتفعيل نظام الإحالة الطبية بين المستشفيات .. لافتا الى جهود الوزارة المبذوله للارتقاء بخدمات الصحة وانعاش القطاع الصحي والاهتمام بتدريب الكوادر وتاهيلهم والحد من هجرة الكفاءات الطبية للخارج .

وأكد بحيبح ضرورة التزام المنظمات الدولية والمحلية العاملة بالمجال الصحي بالتنسيق مع المحافظات عبر ديوان الوزارة لتوجيه الامكانات إلى مناطق الاحتياج .. مشيرا إلى أن تعاون السلطات المحلية بالمحافظات وتفهمها سيعطي القطاع الصحي دافع كبير لاستمرار خدماته .

من جانبه استعرض محافظ تعز الصعوبات التي تواجه قطاع الصحة والإحتياجات الضرورية للإرتقاء بالخدمات الطبية في مستشفيات المدينة التي يوجد بها عدد كبير من النازحين .. لافتاً إلى أهمية إيجاد مراكز طوارئ الطرقات لاهميتها .

حضر اللقاء مدير عام مكتب الصحة بتعز الدكتور راجح المليكي ومدير عام مستشفى خليفة بالتربة الدكتور عبدالرحمن صالح .