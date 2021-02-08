نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل عبدالقادر بن شيبان بن إسحاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى مدير عام ديوان محافظة حضرموت مصطفى شيبان بن اسحاق، في وفاة عمه الشيخ المناضل عبدالقادر صالح بن شيبان بن إسحاق والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته في سبيل الاستقلال الوطني ومبادئ ثورة 14 اكتوبر، وكفاءته العملية في مختلف المواقع التي شغلها طوال مسيرة حياته النضالية، إضافة إلى دوره الاجتماعي والخيري البارز.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة، لأولاد وأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل إسحاق.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.