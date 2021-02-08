وزير النفط يطلع على العملية التعليمية في جامعة سيئون وشركة بترو مسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

إطلع وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، على سير العملية التعليمية في كلية العلوم الإدارية بجامعة سيئون في محافظة حضرموت .



وتعرف الوزير من رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري على مختلف الأقسام بالكلية ، مشيدا بالدور الريادي لرئاسة الجامعة مع السلطة المحلية لتحقيق الإنجازات المتوالية من أجل تحسين جودة التعليم الأكاديمي وتطوير البنية التحتية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار الوزير الى دعم فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور المستمر لقطاع التعليم بذات الخصوص ، وأعطائه أهمية بدرجة كبيرة ، وتقديم كافة وسائل الدعم وتذليل المعوقات التي تعرقل مواصلة التعليم.

وجه وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود بتوفير حافلات نقل وأجهزة حاسوب آلي لجامعة سيئون ، إسهاما وترجمة لأهداف وزارة النفط لخدمة المجتمع المحلي .

الى ذلك تفقد الوزير ومعه وكيل المحافظة اليوم سير العمل في القطاع 14 التابع لشركة بترو مسيلة وناقش مع المختصين التحديات التي تواجه الشركة.

وأشاد بدور شركة بترو مسيلة كواحده من الروافد الاقتصادية الهامة لليمن وفي دعم التنمية المجتمعية بمختلف الجوانب والمجالات.