نائب وزير التخطيط يبحث مع منظمة فريدريش ايبرت تأهيل منتسبي مجلس القضاء ووزارة العدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير برامج منظمة فريدريش ايبرت الألمانية محمود قياح، تنفيذ المنظمة ورش تدريبية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.



وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في تنفيذ المنظمة ورش تدريبية لمنتسبي وزارة العدل حول دور القضاء في حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وكذا تنفيذ المنظمة ورش تدريبية لتأهيل القضاة من منتسبي مجلس القضاء الأعلى في عدد من المجالات المختلفة.

كما التقى نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، في عدن، اليوم، مع نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن عادل باعشن، وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع الإنسانية والخدمية للجمعية الكويتية في عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور باصهيب، أهمية تدخلات الجمعية الكويتية من خلال تنفيذ المشاريع الهادفة لخدمة الشرائح المجتمعية .. مشيدا بدعم دولة الكويت الشقيقة وجهود الجمعية الكويتية .. داعيا إياهم إلى تقديم مزيد من الدعم وتنفيذ المشاريع المختلفة.